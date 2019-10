"Mutuo day": Banca Alpi Marittime apre le porte in sette filiali

Sette filiali della Banca Alpi Marittime aprono le porte, sabato 19 ottobre, in occasione del Mutuo Day, la giornata dedicata ai mutui casa organizzata, in tutta Italia, dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Solo nella giornata di sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 13 nelle filiali di Cuneo Galimberti (Piazza Galimberti, 1/D), Mondovì Breo (Via Biglia, 2), Dogliani (Via C. Battisti, 1), Torino Santa Teresa (Via Santa Teresa, 26), Torino Sant’Anselmo (Via Sant’Anselmo 4/C), Torino Gran Madre (Via Lanfranchi, 6) e Loano (Via Aurelia, 101/A), sarà possibile ricevere senza impegno, un'offerta di mutuo a condizioni favorevoli bloccate per 60 giorni.

Il personale della Banca sarà a disposizione del pubblico per offrire una consulenza personalizzata e gratuita, per presentare le migliori opzioni di finanziamento per l'acquisto o la ristrutturazione della propria casa o per realizzare operazioni di surroga che consentono, a chi ha già un mutuo, di migliorare le condizioni del proprio finanziamento.

Al termine della consulenza si riceverà il proprio preventivo personalizzato, un coupon che consentirà di usufruire delle vantaggiose condizioni entro 60 giorni e un piccolo omaggio.

È possibile partecipare iscrivendosi sul sito https://www.mutuoday.gruppoiccrea.it/bancaalpimarittime scegliendo la propria filiale di riferimento.