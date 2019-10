A Cuneo è (quasi) tempo di Fiera del Marrone: ecco le modifiche alla viabilità in occasione dell'evento

Tra 48 ore, a Cuneo, sarà di nuovo Fiera del Marrone: la 21^ edizione verrà inaugurata alle 11 di venerdì 18 ottobre in sala San Giovanni.

Il Comune ha rilasciato nella giornata di oggi (16 ottobre) le informazioni sulle modifiche alla viabilità del centro cittadino, che avranno decorrenza da venerdì fino a domenica 20 ottobre e coinvolgeranno piazza Virginio, piazza Galimberti, piazza Europa e via Roma.

Nello specifico:

- Piazza Virginio sarà chiusa al transito per tutta la sua estensione dalle 9 alle 23 di venerdì e sabato, e dalle 9 alle 21 di domenica

- Piazza Galimberti vedrà chiuso al transito l'anello stradale per tutta la sua estensione dalle 9 di venerdì alle 7.30 di lunedì 21.

Il transito sarà consentito ai mezzi di soccorso, ai veicoli degli espositori, dei residenti, dei fruitori di autorimesse ubicate in Piazza Galimberti, ai fruitori delle attività ricettive; la testata di Piazza Galimberti fronte corso Nizza nelle giornate di venerdì e di sabato sarà percorribile anche dai mezzi del trasporto pubblico

- In piazza Europa sarà chiusa al transito la strada di collegamento tra corso Giolitti e corso Nizza nella giornata di domenica 20

Nel corso della manifestazione, nella giornata di domenica, sarà presente in città anche il mercato festivo.

Per questo verrà istituita la chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione dalle 5 alle 22 in: corso Nizza (asse centrale, da piazza Galimberti a via Avogadro/Einaudi), piazza Europa (controviale lato civici dispari sino a corso Santarosa), corso Santarosa (lato Stura), e infine da corso Nizza a via XX Settembre.

Infine, non saranno consentiti gli attraversamenti est/ovest da corso Giolitti a corso Brunet e viceversa, da corso Ferraris a corso Vittorio Emanuele II e viceversa.