A Savigliano esposizione di opere dell’artista saviglianese Maria Rosa Ravera Aira

Il Museo Civico “Antonino Olmo”, in la collaborazione con la Consulta Cultura del Comune di Savigliano, organizza dal 19 ottobre al 3 novembre una esposizione di opere dell’artista saviglianese Maria Rosa Ravera Aira (acquerelli, oli, incisioni e ceramiche) provenienti dalle collezioni museali e da alcuni privati.

La mostra vuole essere un omaggio alla pittrice in occasione del suo 95° compleanno e un atto di ringraziamento per la generosità da Lei mostrata nel corso degli anni per le sue numerose donazioni.

La mostra sarà l’occasione per l’esposizione ufficiale del ritratto dell’Abate Nicola Benso, realizzato dalla pittrice per la parrocchia di S. Andrea di Savigliano nel 1980.

Grazie alla collaborazione con la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa, alcune opere saranno esposte in una vetrina della sede centrale di Piazza del Popolo.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 19 ottobre 2019 alle ore 15,45.

La mostra sarà visitabile il venerdì (ore 15-18,30), il sabato (ore 15-18,30) e la domenica (ore 10-13 15-18,30).

Ingresso libero.