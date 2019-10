Caffè Letterario di Bra: su il sipario con la star musicale Sonia De Castelli

Riparte la nuova stagione del Caffè Letterario di Bra. Giovedì 17 ottobre, alle ore 21 arriva al nuovissimo Mondadori Bookstore Crocicchio la star musicale Sonia De Castelli. Più in forma che mai, più emozionante di sempre, è la donna entrata nel cuore del pubblico di Telecupole e delle piazze, dove si respira forte il meraviglioso mondo dello spettacolo.





Visto che il tema è “Ballando con le stelle”, non mancheranno gli aneddoti della sua carriera da favola che faranno brillare gli occhi agli appassionati di musica e di ballo. Come dimenticare quel canto e quella silhouette? Con fascino e talento, la bella Sonia ha bloccato davanti allo schermo tanti (ma tanti) di noi.

Presenteranno la serata i giornalisti Silvia Gullino e Silvano Bertaina, che si sono detti felici di iniziare questa nuova esperienza, arricchita dalle letture della pittrice braidese Maura Boccato. Come per l’edizione precedente, l’intento è quello di promuovere la conoscenza delle risorse culturali ed artistiche del territorio, rievocando antiche suggestioni. Un’occasione per stimolare dialogo e riflessione in un contesto informale, quello appunto del caffè tra amici.





“Silvia è stata come sempre molto brava ad organizzare questa serie di appuntamenti per la nostra crescita. E la crescita avviene seminando in cultura”. Così il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, estimatore del Caffè Letterario, come pure il senatore Mino Taricco: “ È un’occasione invitante per confrontarsi, fare cultura e vivere una bella serata insieme”. Esponenti di correnti politiche diverse, ma uniti da un evento che mette tutti d’accordo nel nome della cultura, fatta non di uno, ma di tutti i colori.





A parlarci dell’iniziativa già diventata un caso… anzi, un trend, è proprio Silvia Gullino, che ogni giorno si impegna nel diffondere il bello ed il buono di ciò che ci circonda. “ I complimenti che ci arrivano sono da dividere con tanti amici e collaboratori. Quest’anno cercheremo di superarci facendo semplicemente le cose per bene, senza smanie di grandezza, ma continuando saldamente sulla strada dell’impegno e dell’entusiasmo”.





Il Caffè Letterario è un evento realizzato con il patrocinio del Comune di Bra, in collaborazione con Associazione Culturale Albedo, Condotta Slow Food, Novacoop sezione soci di Bra e Mondadori Bookstore Crocicchio di via fratelli Carando, 8. Ingresso free in una location al top e coffee break finale con ottimo cibo.