Il Pastificio Dutto presente alla Fiera del Marrone di Cuneo

Mancano solo 2 giorni all’attesissima Fiera del Marrone di Cuneo che accoglierà turisti e curiosi da tutto il Piemonte e dalla vicina Liguria. Particolare attenzione verrà posta per il Pastificio Dutto di Centallo: una storia nata nel lontano 1976 dalla passione per la pasta fresca.

Il Pastificio Dutto per ottenere prodotti artigianali di qualità, freschezza e genuinità seleziona con grande attenzione, da oltre 43 anni, le materie prime aventi le seguenti caratteristiche: buone, sane e a Km 0. Oggi, come allora, gli ingredienti lavorati la mattina vengono preparati per offrirli pronti in tavola la sera stessa! Il Pastificio Dutto oltre alla produzione di pasta fresca, produce anche gastronomia fatta a mano e prodotti di alta artigianalità.

Sarà quindi possibile acquistare il vasto assortimento di prodotti direttamente presso lo stand a Cuneo, in Via Roma (in prossimità del Duomo) oppure presso il punto vendita di Centallo.

Lo spaccio del Pastificio Dutto si trova in Regione San Quirico 671 a Centallo (Area artigianale) con il seguente orario: mercoledì 15-19.30 giovedì, venerdì e sabato 8.30-12.30 15-19.30 domenica 9-12.30