"Misure dispensative e strumenti compensativi": incontro a Cuneo

La Rete Genitori D.S.A. in collaborazione con Associazione Famiglie ADHD Cuneo e A.I.F.A. Onlus (Associazione Italiana Famiglie ADHD) e propone un incontro che si terrà giovedì 24 ottobre alle ore 21, presso il salone del settimanale “La Guida”, in via Bono 5 a Cuneo.

Si tratta di un incontro organizzato grazie ad un progetto sovvenzionato dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato) di Cuneo. Tema della serata: “Misure compensative e dispensative. Perché devono essere ad personam”.

Ospiti e relatori della serata: d.ssa Marta del Duca - psicologa, Cinzia Corradi - Presidente Associazione Famiglie ADHD Cuneo, le coordinatrici della Rete Genitori DSA di Cuneo.

L’invito a partecipare è rivolto a genitori, insegnanti, studenti, specialisti ed a tutte le persone interessate. La partecipazione è libera e gratuita.

Ai presenti verrà rilasciato attestato di partecipazione. Per info: Cinzia Corradi 338.4405675 referente.cuneo@aifa.it - Sophia Livingstone 335.7276562 sophia.livingstone@cgilcuneo.it, Nadia Tassone 333.3982381 nadiatassone@alice.it, Barbara Piumatti 339.4450163 b.piumatti74@gmail.com.