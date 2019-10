Cuneo: grande attesa per la pizzata giovani dell'AISM

La sezione AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Cuneo organizza presso la sua sede di Cuneo in via Allione 4, una serata rivolta ai giovani affetti da Sclerosi Multipla.

Alle ore 20,30 tra una fetta di pizza e l’altra, ci sarà l’occasione per conoscersi e confrontarsi su quali possano essere i temi salienti che la malattia chiede di affrontare.

Spesso è difficile uscire allo scoperto, aver voglia di conoscere persone con la propria malattia perché si teme il rispecchiamento, ci si imbarazza, ma se si riesce a superare questo scoglio diventa occasione di scambio proficuo.

L’incontro è gratuito e rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

La sezione si Cuneo crede molto in questi incontri più informali, in un clima più rilassato, per discutere sulle sfide che la vita in costruzione impone e per fare attenzione persone giovani che si interrogano su come la malattia possa impattare sulla loro vita e i loro progetti.

Cosa portare? Voglia di scambiare idee, di confrontarsi su cosa manca e su cosa c’è, su ciò di cui si può aver bisogno per aiutare la sezione a rendersi luogo ospitale e fecondo per chi affronta la malattia in giovane età.

Iscrizioni e informazioni entro martedì 22 ottobre al numero 0171.66398 o alla mail aismcuneo@aism.it