Cuneo: al cinema Monviso la presentazione di scrittorincittà 2019 e del nuovo libro di Andrea Vitali

Si terrà martedì 29 ottobre dalle 18 alle 19.30 al cinema "Monviso" di Cuneo la presentazione della 21^ edizione di scrittorincittà, la manifestazione culturale più seguita e attesa del cuneese.

L'evento si terrà da mercoledì 14 a lunedì 18 novembre e sarà dedicato alle "voci", a quelle che non hanno età o che le hanno tutte. In programma più di 200 appuntamenti (di cui oltre 100 destinati a scuole, bambini e ragazzi) con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti (letteratura, arte, sport, scienza, musica) per raccontare al meglio le diverse sfaccettature del tema/filo conduttore.

scrittorincittà anche quest’anno offre un centinaio di incontri per bambini e bambine, ragazze e ragazzi. Di questi, decine di incontri sono espressamente destinati alle scuole; numerosi autori arriveranno a Cuneo per incontrare i lettori studenti e i loro insegnanti di tutte le scuole e di tutte le età, dal primo anno della scuola dell’infanzia fino a chi studia per la maturità.

Nell'occasione della presentazione lo scrittore Andrea Vitali racconterà il proprio nuovo libro "Sotto un cielo sempre azzurro" (Garzanti Libri).

Evento a ingresso libero.