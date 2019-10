Festeggia 40 anni di matrimonio e le sue due figlie lo rendono contemporaneamente nonno

Festeggiare le nozze di rubino e ritrovarsi due volte nonno nel giro di tre ore: è la storia, quasi da film, di Eugenio Baudana, sindaco presso il Comune di Cissone, nelle Langhe.

Domenica 13 ottobre il primo cittadino ha tagliato il prestigioso traguardo dei 40 anni di matrimonio con la sua consorte, quando, dall'ospedale di Mondovì, è giunta la duplice, lieta novella: le sue figlie, Manuela e Giulia, avevano appena dato alla luce i suoi nipotini, Sofia e Leonardo.

Parto naturale per entrambe le mamme, sostenute dai papà Tommaso Bonelli (di Vicoforte) e Claudio Massimino (di Mondovì): i due cuginetti godono di ottima salute e pesano rispettivamente 3,240 chilogrammi e 3,7 chilogrammi.

"È una grandissima emozione per la nostra famiglia - ha dichiarato raggiante Eugenio Baudana -. In reparto ci hanno detto che, a memoria, non si ricordano di un caso simile al nostro, capace di unire in un colpo solo tre generazioni. Un bellissimo regalo per tutti noi".

I bimbi si trovano ora a casa con le rispettive famiglie a Dogliani. Curiosità: il nonno della piccola Sofia è Umberto Bonelli, vicesindaco di Vicoforte.