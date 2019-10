I giochi in scatola degli anni '80 da Bottega Ludica a Cuneo

I giochi in scatola, conosciuti ai più soprattutto durante gli anni '80, sono stati per un po' messi da parte dalle tecnologie digitali. Ad oggi, fortunatamente, si sono riproposti con migliaia di nuovi titoli, per appassionati e non. Party game, Family game, giochi veloci, giochi educativi per bambini, divertenti per adolescenti, entusiasmanti per over teen o per pensionati. Laura e Andrea sono sempre disponibili per un consiglio o per descrivere le caratteristiche di un titolo. All'interno del negozio c'è anche uno spazio creato ad hoc per organizzare pomeriggi di gioco per qualsiasi età, in modo da poter 'provare e divertirsi prima di comprare'.