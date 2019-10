Nasce la Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo Onlus

È nata la Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo Onlus. L’atto di costituzione è stato firmato ieri sera, martedì 15 ottobre, davanti al notaio Massimo Martinelli di Cuneo.

Ne fanno parte, a titolo personale, 20 soci fondatori: Rita Aimale, Osvaldo Arnaudo, Corrado Bedogni, Federico Borgna, Carlo Borsalino, Giovanni Cappa, Daniela Carboni, Ferruccio Dardanello, Umberto Fino, Luisa Frandino, Mauro Gola, Giuseppe Maria Settimo Malfi, Amilcare Merlo, Fulvio Moirano, Riccardo Preve, Luigi Salvatico, Mons. Piero Delbosco, Adriano Spada, Giuseppe Tardivo e Maria Lucia Turci.

«La Fondazione nasce per proseguire la storia che da 700 anni unisce la comunità del territorio cuneese con l’Ospedale Santa Croce e Carle - commenta il Sindaco di Cuneo Federico Borgna - e per dare ulteriore slancio a quello che è il punto di forza che in 700 anni di storia ha sempre contraddistinto il nostro Ospedale, cioè quello di essere non solo un luogo di erogazione di servizi sanitari di altissimo livello, ma anche un posto dove i valori più profondi della nostra comunità, come la solidarietà e l’attenzione a chi fa più fatica, trovano una risposta concreta nel lavoro prezioso di tantissime donne e tantissimi uomini.»