Cuneo: anche nel 2020 torna il progetto di promozione della lettura nelle biblioteche per bambini e ragazzi

E' stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Cuneo nella giornata di ieri (16 ottobre) il bando per la ricerca di manifestazioni d'interesse legato al progetto di promozione della lettura nelle biblioteche per bambini e ragazzi del Sistema Bibliotecario Cuneese.

Le attività riguarderanno l'anno 2020 e il progetto decorrenza dalla firma del contratto sino al 31 dicembre dell'anno prossimo. Si terranno in diverse delle sedi comprese nel Sistema Bibliotecario Cuneese (ancora da definire, essendo l'iter in una fase più che preliminare).

L'importo dedicato al progetto sarà di 33.128 euro.

"E' un progetto che la città realizza tutti gli anni - ha commentato l'assessore Cristina Clerico - , davvero essenziale. La biblioteca è realtà fondamentale per avvicinare i piccoli (ma anche i grandi) alla letteratura e alla lettura, in un percorso culturale che vede in scrittorincittà il proprio punto apicale".

"La lettura è un tassello irrinunciabile nello sviluppo della democrazia e della cultura nella nostra società. A Cuneo, in media, si legge di più che in altre parti d'Italia segno della bontà di attività come questa".

C'è tempo fino alle 12 di mercoledì 30 ottobre per inviare le candidature all'indirizzo mail protocollo.comune.cuneo@legalmail.it; la loro verifica verrà espletata entro le 10 del giorno successivo.