Frazione Sant'Anna di Valdieri da oggi sarà alimentata a gas naturale

Da oggi anche la frazione Sant’Anna di Valdieri viene raggiunta dal gas naturale, una fonte energetica sostenibile e più economica.

Italgas Reti ha avviato infatti le operazioni di conversione dell’alimentazione della rete di distribuzione cittadina da gpl a gas naturale.

L’intervento è stato possibile grazie alla posa di circa 5 km di nuova tubazione che collegano la rete di distribuzione già attiva da anni nel capoluogo alla frazione di Sant’Anna. Con il passaggio a gas naturale, vengono rimossi tutti i contatori tradizionali ed installati quelli di ultima generazione (smart meters), che permettono la telelettura dei consumi, a tutto vantaggio della precisione e della tempestività della fatturazione.

Alla rete di distribuzione di Sant’Anna sono allacciate 123 utenze: da oggi saranno progressivamente convertiti a gas naturale gli impianti dei clienti che hanno fatto o che faranno richiesta stipulando un contratto di fornitura del gas naturale con una società di vendita operante nel territorio.

Ai clienti fino ad oggi alimentati a gpl che non hanno ancora provveduto a sottoscrivere un contratto di fornitura non potrà essere collocato e attivato il nuovo contatore per l’alimentazione a gas naturale; resteranno così senza fornitura di gas e dovranno provvedere in forma autonoma.

Italgas Reti sottolinea che i costi di attivazione della fornitura a gas naturale sono azzerati per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2019.