Negozi, nemici del clima? Legambiente si appella a commercianti, Comuni e Regione: "Sprechi energetici assurdi"

"La Regione, coerentemente con gli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi, promuova un lavoro di coordinamento dei Comuni affinché approvino delibere ed ordinanze che impongano di mantenere chiuse le porte di ingresso degli esercizi commerciali verso l’esterno o verso altri locali non climatizzati, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita dei clienti e del personale".

Così si concludono il comunicato stampa inviato da Legambiente Piemonte nel corso della giornata di oggi (giovedì 17 ottobre) e l'acclusa dichiarazione del presidente Fabio Dovana.

Al centro, l'abitudine di alcuni negozi di tenere le porte aperte in estate in inverno a prescindere dalle condizioni climatiche e dall'accensione o meno dei riscaldamenti. Un "fenomeno in contrasto con le politiche di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas climalteranti".

Legambiente punta il dito senza riserve sia sui commercianti che sul Consiglio Regionale, che ha recentemente bocciato l'ordine del giorno che proponeva di dichiarare l'emergenza climatica e ambientale in Piemonte: "Uno spreco energetico assurdo che deve terminare. E’ inconcepibile che dopo mesi di mobilitazione globale, sempre più pressante e incisiva dal basso che vede protagonisti in primis i giovani, tantissimi negozi continuino a scegliere di tenere le porte aperte credendo che questo inviti più clienti ad entrare all'interno del negozio. Vista la coscienza ecologista crescente potrebbe semmai essere vero l’opposto!".

“Facciamo appello - conclude il presidente Dovana - alle associazioni di categoria affinché avviino una campagna di sensibilizzazione rivolta agli esercenti finalizzata ad accrescere la consapevolezza a proposito dei comportamenti da adottare per contenere i consumi energetici prodotti dagli impianti termici di climatizzazione estiva ed invernale, importante fonte emissiva di CO2”.