Serravalle Langhe, la scuola materna a lezione nel bosco

La programmazione annuale delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano per l’anno scolastico 2019/2020 ha messo al centro della mappa concettuale l’acronimo P.O.P. (Pride of Place), orgoglio del territorio, in quanto tutti i plessi sono impegnati a sviluppare il rapporto scuola-territorio, cercando di aumentare il numero di attività da svolgersi all’aperto, aumentando le collaborazioni con gli abitanti e gli attori sociali dell’Alta Langa.



Dallo scorso anno scolastico, grazie a una collaborazione tra la scuola, il Comune e i proprietari degli appezzamenti, è incominciata l’attività didattica dell’Asilo nel Bosco di Serravalle Langhe, che permette ai bambini di vivere per tre giorni alla settimana immersi nell'ambiente naturale.



Passeggiando e giocando a contatto con la natura, i bambini possono guardare, vedere, toccare, sentire, ascoltare, annusare tutto ciò che si può trovare in questo ambiente.



Ricca di stimoli e di sensazioni profonde, l’educazione in natura è fonte di molti benefici, sia dal punto di vista fisico che cognitivo e psicologico.

L’attività didattica all’interno del bosco segue i ritmi naturali, ma nel plesso si snodano anche esperienze più strutturate, come "la vendemmia", seguita passo a passo dalla raccolta dell’uva al processo di vinificazione, o come "la raccolta dei frutti autunnali del nostro territorio” fino alla trasformazione dei prodotti a base di nocciola.



Tutto questo è reso possibile anche dalla disponibilità di alcune aziende e realtà del nostro territorio, come la cantina Pecchenino Vincenzo, l’Asprocor, il laboratorio Ra nissora.



E’ proprio dall’Asilo nel Bosco di Serravalle Langhe che prenderà il via, il 25 e 26 ottobre prossimi, il seminario di disseminazione del progetto Erasmus plus “Pensiero Fuoriporta - Esperienze e prospettive dell'Outdoor Learning”, che prevede la partecipazione di esperti italiani e internazionali.