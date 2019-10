Traffico vietato per una settimana in Alta Valle Ellero

Per una settimana la strada turistica dell'Alta Valle Ellero sarà chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia: "colpa", per così dire, di un'ordinanza tesa a consentire l'effettuazione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria della viabilità d'accesso alle opere di captazione del sistema idrico integrato.

Il divieto di transito sarà in vigore dalle 7 di venerdì 18 alle 20 di venerdì 25 ottobre e sarà segnalato per mezzo di apposita cartellonistica.

Le tempistiche dell'intervento, affidato alla ditta "BFG "di Villanova Mondovì, non possono considerarsi certo figlie del caso; infatti, domenica 13 ottobre il "Rifugio Mondovì Havis De Giorgio" ha concluso la propria attività stagionale.

Nessun disagio arrecato, dunque, ai suoi gestori e ai suoi fruitori.