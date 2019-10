Bra, la Festa dei frutti d’autunno ha fatto “13”

L’autunno è il periodo perfetto per lasciarsi conquistare dalle sagre. Dopo il successo degli anni scorsi, si ripete anche domenica 20 ottobre uno degli appuntamenti braidesi a cui è davvero impossibile mancare: la Festa dei frutti d’autunno.

Dalle ore 10 e fino a sera, via Vittorio Emanuele II e la zona Ospedale saranno il fulcro di questo avvenimento giunto alla sua 13ª edizione.

C’è sempre grande attesa per questa manifestazione che diverte i visitatori sempre numerosi, che coinvolge bambini ed adulti e invoglia a gustarla in ogni suo aspetto, sia per la gioia del palato, che per l’allegria che zampilla giocosa nell’aria.

L’evento prevede l’apertura straordinaria dei negozi, unita ad una rassegna di espositori creativi ed artistici; giochi ed animazioni per grandi e piccini; la rievocazione di antichi mestieri; danza verticale con i tessuti; i laboratori di arrampicata per giovanissimi atleti; Pompieropoli e, naturalmente, i frutti della nostra terra.

Durante la giornata sarà possibile godere di saggi ed esibizioni di Twirling, della sfilata di moda, oltre che della musica e dell’Arte danza di Donatella Poggio con i suoi allievi.

Alle ore 12.30, tutti a tavola con i prodotti del territorio nei bar della zona e con la possibilità di gustare, nel cortile della chiesa di San Giovanni, la trippa cucinata dalla Pro Loco di Pollenzo, le castagne preparate dall’Associazione Sansostesi Calabresi di Bra e l’abbinamento tra polenta e vin brulè offerto dagli Alpini braidesi.

Non resta che accorrere numerosi per la festa organizzata dall’Ascom, dai Comitati di via e dal Comune di Bra, che lega magicamente insieme usi e costumi, fra storia, cultura e gastronomia di un intero quartiere.