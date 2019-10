Bra, partita di gran carriera la nuova stagione dell’Uni-Tre, Università della Terza Età

Cultura ed educazione: due parole che dal 1982 sono il manifesto dell’Uni-Tre, Università della Terza Età di Bra. Una doppietta di cui andare non fieri, di più. Merito di Clara Arnaldi, Enza Sardo, Francesca Fino, Gianfranco Saglia e Luciano Leone, riconfermati al timone di un’iniziativa in continua crescita.





Spiega Luciano Leone: “ L’Uni-Tre è una realtà socioculturale di volontariato, costituente un centro di aggregazione e di formazione permanente, basata sul lavoro e la disponibilità degli organizzatori, che credono nell’importanza della cultura e del volontariato. Siamo un numero per ora limitato nel direttivo, ma andiamo d’accordo come amici. Ricordo le parole di un noto cantautore che non c’è più, Giorgio Gaber: libertà non è stare sopra un albero, ma è partecipazione. Perciò, invitiamo tutti gli iscritti a portare il loro contributo con suggerimenti per il programma”.





E aggiunge: “ Le cose più belle sono i rapporti interpersonali che si creano. Come direttivo, cerchiamo in tutti i modi di coinvolgere altri attori in questa bella avventura, perfettamente gestita dalla nostra responsabile organizzativa Clara Arnaldi, che vede lontano e continua a fare come il contadino che semina per poi raccogliere i frutti”.





Un dato su tutti colpisce in particolare: l’aumento consistente dei partecipanti e la diffusione dell’idea in vicine realtà territoriali. “ Oltre a Bra - aggiunge Leone - , l’Uni-Tre è attiva anche a Carrù, Castagnito, Corneliano d’Alba, Diano d’Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, Magliano Alfieri, Monticello d’Alba, Neive, Piozzo, Roddi, Rodello e Santa Vittoria d’Alba. Siamo andati oltre i nostri confini, sia nelle Langhe che nel Roero. Per tutti si tratta di un’occasione per stare insieme e per divertirsi. Il nostro motto? C’è un solo bene: il sapere, c’è un solo male: l’ignoranza”.