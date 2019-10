Auto finisce fuori strada a Roreto di Cherasco

Sarebbe un’uscita di strada autonoma quella che intorno alle ore 8.30 di questa mattina, giovedì 17 ottobre, ha coinvolto una vettura in transito sulla Strada Provinciale 662, in territorio di Cherasco, frazione Roreto, a poca distanza della sede della Tesisquare.

Per cause in corso di accertamento il conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo che, uscito di strada, è andato a terminare la propria corsa nel campo che affianca la carreggiata.

Il conducente è stato affidato alle cure dell’emergenza sanitaria 118 (al momento non si conoscono le sue condizioni), mentre sul posto sono intervenute una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Bra per la messa in sicurezza del veicolo e i Carabinieri di Bra per la regolazione del traffico e i rilievi del caso.