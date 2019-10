Ex agente del Consorzio agrario provinciale condannato a dieci mesi per appropriazione indebita

Dieci mesi di reclusione è la condanna che il tribunale di Cuneo ha inflitto a M.C. ex agente del Consorzio delle province del Nord Ovest, con sede ai Ronchi, imputato per appropriazione indebita. Il pm aveva chiesto 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa per quello che ha definito “un incidente di contabilità che, nel giro di 4 mesi, gli ha fruttato 40 mila euro”. Secondo le stime del consorzio le somme illecitamente sottratte alle casse ammonterebbero invece a una cifra più alta, circa 128 mila euro.

I fatti risalgono al 2016. Il presidente del consorzio, costituito parte civile con l’avvocato Nicola Dottore, in una precedente udienza aveva spiegato come dopo anni di rapporti regolari con l’imputato, che dal 2007 gestiva l’agenzia tenendo rapporti commerciali con i clienti, fossero emersi ammanchi di cassa: “Dalla contabilità risultavano incassi di fatture ma le somme non erano state versate sul conto del consorzio, né era stata intrapresa la procedura di sollecito verso i clienti delle somme non incassate. C. è stato invitato a pagare quanto risultava non incassato, ma a seguito del suo inadempimento, nel mese di ottobre 2016 il direttivo decise di risolvere il rapporto lavorativo con lui”.

Il presidente aveva aggiunto che i 128.000 euro - ad oggi non ancora risarciti – è la somma derivante dalla differenza fra quello dichiarato dall’agente e quanto risultato incassato sul conto corrente consortile insieme all’inventario dei beni rimasti in magazzino.

L’avvocato Dottore: “Non solo non aveva indicato a bilancio somme che non aveva versato, ma anche fu scaltro nell’emettere fatture gonfiate per mascherare altre vendite per vendite mai fatturate”.

L’avvocato difensore aveva l’assoluzione di M.C.:”Non sappiamo se l’imputato abbia mai incassato quelle somme. Ci sono soltanto annotazioni sul giornale di cassa e successive rettifiche. Firmate da nessuno. Poteva quindi essere modificato e manipolato da chiunque, anche dall’esterno, e potrebbe essere stato fatto proprio in danno di M.C.”.