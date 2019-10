L'ex sindaco di Argentera assolto: "Mi hanno restituito un po' di onore, mi sono svegliato da un incubo durato 4 anni"

"Mi hanno restituito un po' di onore. Sono felice ma ho anche tanta rabbia, perché nessuno mi potrà mai restituire ciò che mi è stato tolto in questi 4 anni. Mi sono svegliato da un lungo incubo".

Commenta così la sentenza Arnaldo Giavelli, pronunciata ieri 16 ottobre presso il Tribunale di Cuneo: assolto perché il fatto non sussiste. L'ex sindaco di Argentera non ha commesso i reati che gli contestava la Procura: turbativa d’asta, peculato e abuso d’ufficio.

L’ex sindaco è stato però condannato a 1 anno e 6 mesi (pena sospesa) per la contestata truffa, riqualificata dai giudici in abuso d’ufficio, sui fondi che la Regione stava per erogare per una pista di “Down Hill”, mai realizzata.

Giavelli nel 2016 scontò 75 giorni di arresti domiciliari, oltre a varie misure restrittive. Fu costretto a dimettersi dalla carica di sindaco e rischiò di perdere il lavoro.

"Sono stati anni d'inferno, a volte mi chiedo come sono riuscito a superare tutto. Ringrazio i giudici per lo scrupolo e la correttezza con cui hanno lavorato. Su come sono state condotte le indagini preferisco non esprimermi. Quello che ho passato non lo sa nessuno. Una cosa positiva c'è: la gente mi è sempre stata vicina. Ho ricevuto centinaia di messaggi e chiamate ieri, dopo la sentenza. Ho tanta voglia di tornare in pista, la politica e l'amministrazione sono parte di me".

Un pensiero alla figlia di 7 anni, che in questi lunghi anni di buio è stata un faro e una ragione di vita. La voglia di riscatto, politica e umana. C'è questo in Arnaldo Giavelli dopo la sentenza. "Finalmente posso credere nella giustizia. E recuperare la serenità che mi è stata tolta".