Minacce alla ditta concorrente che si era aggiudicata un appalto: imprenditore di Frabosa Sottana a processo

Ha ammesso di essere “un tipo irascibile che si scalda subito” e di aver sbagliato a fare quella telefonata, ma nega di aver proferito minacce. Davanti al tribunale di Cuneo C.B., titolare di una ditta di escavazioni e movimentazione terra nel processo che lo vede imputato ha raccontato la sua verità.

Secondo l’ipotesi d’accusa formulata dal pm Attilio Offman sarebbe reo di aver tentato di impedire di esercitare la propria attività alla ditta concorrente che nel mese di ottobre 2016 aveva partecipato, aggiudicandosela, ad una gara d’appalto indetta dal comune di Frabosa Sottana per lo sgombero neve di alcuni lotti.

C.B., subito dopo aver saputo di aver perso la gara, avrebbe telefonato ad uno dei due soci della ditta che l’aveva vinta. Questi, che si trovava in cantiere, aveva messo in viva voce la chiamata, in modo che anche chi era presente - l’altro socio e alcuni operai - potesse sentire: “B. era arrabbiato, disse che ero una faccia di m. e che non sarebbe finita lì. Aveva partecipato anche lui al bando, ma eravamo stati noi ad aggiudicarcelo”, ha spiegato l’imprenditore davanti ai giudici. “C.B. si rivolse anche ad un nostro operaio dicendogli che doveva fare attenzione a lavorare per noi”.

L’8 novembre 2016 partì la denuncia nei confronti dell’imputato, sporta dai due soci dell’azienda aggiudicataria: “Pensavo che, rivolgendosi anche ad un nostro lavoratore, avesse intenzione di renderci inadempienti nei confronti degli impegni assunti con il Comune”, aveva spiegato uno dei soci davanti ai carabinieri di Villanova Mondovì.

“Se il titolare della ditta non avesse risposto al telefono probabilmente non lo avrei neppure richiamato”, ha affermato C.B.. “Era un appalto da poco, sui 1500 euro, ci tenevo solo perché abito lì, ma non era determinante per l’azienda. L’ho vissuta un po’ come un’ingiustizia, ma scaldarsi e insultare una persona non significa minacciarla”. L’imputato ha anche negato che ci fosse stato un preventivo accordo con l’altra ditta perché questa non avrebbe partecipato all’appalto.

Il sindaco di Frabosa Sottana era venuto a sapere dei contrasti solo molto tempo dopo, per sentito dire.

Il responsabile del settore tecnico dell’ufficio lavori pubblici del comune ha spiegato di aver organizzato la gara per la rimozione della neve. Uno degli otto lotti banditi insieme, con procedura telematica e della durata di quattro stagioni, se l’era aggiudicato la ditta, e dopo nessuno era andato a lamentarsi.

L’udienza è stata rinviata il 6 novembre per la discussione.