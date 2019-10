Da 25 anni l’Azienda Derby di Savigliano fa la storia nel settore igiene e pulizia

La Derby nasce a Savigliano nel 1994 con la vendita di prodotti per l’igiene e la pulizia generici. Fin da subito riesce a farsi apprezzare per la competenza nel settore e la qualità dei prodotti proposti e in seguito espande l’attività, pur mantenendo il carattere familiare.

L’Azienda viene via via strutturata in modo adeguato alle richieste e alle necessità del mercato, ampliando la propria presenza in altri settori merceologici, dove riesce a mantenere sempre alta ed apprezzata la professionalità. Vengono inseriti nuovi prodotti ancora più specifici e viene riorganizzato il punto vendita in Via Ligura 16: qui infatti si può acquistare anche al dettaglio, con il supporto del personale addetto e con il materiale tecnico-illustrativo di ogni prodotto

La stessa professionalità si può riscontrare con sopralluoghi gratuiti finalizzati a formulare offerte e preventivi “su misura” in base alle reali esigenze del Cliente.

Grazie al carattere ambizioso ma anche con fermezza, Derby oggi è arrivata ad operare, grazie alla collaborazione della propria rete commerciale e tecnica, in ampie fasce del settore della ristorazione turistico-alberghiera, nelle collettività nonché nelle imprese di pulizia e nel settore agro-alimentare.

La quantità dei prodotti di qualità offerti è davvero immensa.

In collaborazione con i propri partners Derby è in grado di supportare e preparare il personale dei suoi clienti sulle procedure e sulle metodologie di utilizzo dei prodotti e sistemi di igiene.

Sempre in collaborazione con le principali aziende del settore, offre un servizio di installazione di tutti i dispenser necessari nell’area bagno, cucina e lavanderia.

Vengono inoltre installate apparecchiature di dosaggio detergente e brillantante su macchine lavabicchieri, lavastoviglie e lavabiancheria di tipo industriale.

Dal 2005 Derby entra a far parte di un consorzio di aziende operanti nello stesso settore, Masterteam, per potersi confrontare meglio nel mercato e di conseguenza poter servire clienti a livello nazionale.

Con il tempo il gruppo si è ingrandito e dal 2012 prende il nome di We Italia. Questo nuovo consorzio conta al suo interno 32 aziende sparse in tutto il territorio italiano.

DERBY - Via Liguria 16 - Savigliano Cn - Tel 0172.711008 - www.derbysavigliano.it