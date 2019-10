In vista della chiusura della filiale bancaria a Falicetto di Verzuolo, il Comune incontra i frazionisti

La chiusura della filiale della “Cassa di risparmio Bper” di Falicetto, frazione di Verzuolo, sarà al centro di un incontro tra i frazionisti e il Comune, previsto per lunedì 21 ottobre alle ore 20.45.

La riunione, che si svolgerà nei locali delle scuole elementari di Falicetto, è stata organizzata dall’Amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Panero.

Ormai è noto che l’istituto bancario ha deciso di chiudere, il prossimo 22 novembre, la filiale di Falicetto, frazione che – va ricordato – conta comunque mille abitanti.

Per un primo periodo, in via sperimentale, rimarrà mantenuto attivo lo sportello ATM bancomat.

Il Comune, nella serata di lunedì, punta a raccogliere dai residenti richieste, proposte ed eventuali progetti.

“Diverse ricerche – spiegano dal Municipio – smentiscono il fatto che diminuire il numero di sportelli non aumenta la redditività del settore bancario”.

“Riteniamo utile – rimarca invece il sindaco Panero – un incontro con la popolazione e le altre banche locali per fare il punto della situazione e trovare tutti insieme una soluzione alternativa.

L’assenza di una filiale bancaria avrà ripercussioni negative sul territorio sia nei confronti dei cittadini che delle imprese”.