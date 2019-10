Alba: inaugurazione della mostra LIFE, presso la Fodazione Ferrero

La mostra LIFE. Istantanee di Calabria di Raffaele Montepaone si inserisce nella cornice del Convegno internazionale Invecchiamento di successo 2019: Body and Mind Connection, organizzato dalla Fondazione Ferrero in collaborazione con l’Accademia di Medicina di Torino e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Giunto alla quarta edizione, il convegno propone, il 7 e l’8 novembre, una riflessione di alto profilo scientifico sull’invecchiamento attivo e di successo e, sabato 9, una giornata divulgativa dedicata alla memoria, nel tentativo di salvare dal passato quelle storie che sanno dare colore al presente e direzione al futuro.

Raffaele Montepaone è un fotografo calabrese, nato a Vibo Valentia nel 1980. Dopo aver imparato il mestiere nella bottega di famiglia, nel 2007, con il primo scatto eseguito a Stilo, un piccolo borgo dell’entroterra jonico reggino, comincia la sua ricerca socio-antropologica. Oggi la mostra Life. Istantanee di Calabria si compone di due serie di immagini: Faces e Hands. Volti e mani solcati dal tempo e dalla fatica dei centenari calabresi, vecchi abitanti di paesi abbandonati che sembrano immersi in un passato immemorabile. Dopo Parigi, Milano, Bologna, Torino, Girona la mostra di Montepaone approda alla Fondazione Ferrero, come corollario alle giornate di riflessione sull’invecchiamento attivo, quasi una provocazione, una suggestione attraverso un linguaggio diverso. Gli scatti di Montepaone raccontano con semplicità, partecipazione e rispetto una Calabria che va scomparendo, segnata dal tempo, dal lavoro, da usi e costumi antichi. Una galleria di ritratti in bianco e nero di soggetti affascinanti che attraggono l’autore perché rappresentano la vera “grande bellezza”.

Le opere di Life vogliono essere quasi un monito alle nuove generazioni, un accorato invito a fermarsi, a ritrovare il valore e la grandezza della semplicità, ad osservare e ascoltare in silenzio, lontano da rumori e colori che spesso distolgono dall’essenza delle cose.

La mostra resterà aperta dal 26 ottobre al 10 novembre tutti i giorni dalle ore 15 alle 18.

Ingresso libero

Per informazioni e conferme: tel. 0173 295259

www.fondazioneferrero.it - info@fondazioneferrero.it