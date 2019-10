Alba: itinerari d’architettura storica e cultura figurativa tra antichità romana e primo Novecento

La corposa opera editoriale intende percorrere la città, illustrando testimonianze storico-artistiche nel concentrico e nella periferia urbana. In tal senso vengono esaminati reperti archeologici d’età romana e medievale, visibili sia nel sottosuolo, sia nelle aree cittadine, sia nel Museo civico ed in quello diocesano. Ma perlopiù i vari saggi si occupano delle risultanze in Alba tra il periodo comunale e l’età moderna. Tuttavia, quali esiti nelle rispettive epoche, sono attentamente illustrate realizzazioni architettoniche di notevole interesse: torri, chiese e palazzi storici dal Medioevo al primo Novecento, con riferimenti anche a numerose opere d’arte.

Per scelta cronologica, non sono trattate specificatamente tematiche e realizzazioni riscontrabili dopo gli anni ’20 del Novecento, tranne successivi, circostanziati richiami imprescindibili.

Il volume, redatto da diversi autori qualificati, non è una mera guida turistica, neppure una ponderosa raccolta di studi specialistici. Non vuole essere l’approfondita storia cronologica e documentaria della città, già sviluppata da altre opere editoriali. Segnatamente si può collocare tra le accurate pubblicazioni che svolgono un conoscitivo ruolo intermedio tra le due categorie. Cognizioni corrette, non superficiali, talvolta revisioni informative ed aggiornamenti, nuove nozioni, dettagli significativi, inquadramenti storici delle salienti testimonianze ancor osservabili nel concentrico come nella periferia urbana, costituiscono l’impostazione principale e la caratterizzazione dei vari contributi nel volume. L’opera comunque si rivela non priva di considerevoli novità cognitive.

Un’accurata ed ampia documentazione fotografica, appositamente realizzata, correda e corrobora i testi, ma non in modo “effimero”. Unitamente agli schematici grafici planimetrici ed ai minuti dettagli di stampe e disegni di varia epoca, le immagini rendono il volume percettivamente accattivante, per di più fornendo un’adeguata integrazione d’informazione visiva alle rispettive trattazioni.

L’illustrazione conoscitiva della città dall’età romana al primo Novecento, è articolata tra relativi inquadramenti storici, fra osservazioni d’architettura ed arte per evidenziare ampi tratti di civiltà urbana stratificati dallo scorrere del tempo. Dal singolo edificio alle opere significative, ai reperti archeologici, l’excursus stimola attenzioni pluridisciplinari. Una delle finalità basilari del volume è quella di suscitare anche l’interesse organico verso l’evoluzione della cultura figurativa ad Alba in età moderna, senza dimenticare alcune figure di progettisti e di pittori albesi, attivi tra Settecento ed Ottocento, che meritano una consapevole rivalutazione. Al lettore attento, residente in città o visitatore temporaneo, come allo studente ed all’operatore culturale, quest’opera editoriale offre un valevole strumento di conoscenza.

Il volume, realizzato dalle Edizioni “San Giuseppe” (ora Edizioni Langhe Roero Monferrato), è prodotto dal Centro culturale “San Giuseppe” ed ha avuto il patrocinio ufficiale “2018 Anno europeo del Patrimonio culturale” (Europe for Culture). Inoltre, è patrocinato dalla Città di Alba, Regione Piemonte e dalla Provincia di Cuneo e sostenuto da vari sponsor privati.

Autori dei testi sono: Walter Accigliaro (curatore del volume), Luisa Albanese, Gianni Boffa, Silvia Gallarato, Bruna Ghiglione, don Piero Racca e Silvio Rolando. Le immagini fotografiche sono di: Giacomo Lovera, Severino Marcato, Enzo Massa, Pierangelo Vacchetto. L’impaginazione grafica è a cura di Luciano Martire.

Il volume, introdotto dall’ex Sindaco di Alba Maurizio Marello, dal Vescovo Mons. Maro Brunetti, dall’editore Roberto Cerrato e dal curatore Walter Accigliaro è dotato di una prefazione redatta da Franco Bernabè Presidente Commissione nazionale Italiana UNESCO.

La presentazione del volume, inserito nel programma della 89a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, avrà luogo sabato 19 ottobre, alle ore 17, presso la Sala “Vittorio Riolfo”, via Vittorio Emanuele 21, Alba.





Presentazioni di: Mons. Marco Brunetti, Vescovo di Alba Carlotta Boffa, Assessore alla Cultura della Città di Alba Liliana Allena, Presidente Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba Luciano Marengo, Dirigente di Scuole superiori albesi Walter Accigliaro, autore e curatore del volume Roberto Cerrato, editore “Langhe Roero Monferrato”