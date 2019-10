La legge "Codice Rosso", se ne parla a Saluzzo

La legge sul Codice Rosso è stata approvata in via definitiva dal Senato il 17 luglio 2019

Obbligo di ascoltare una donna entro 3 giorni dalla denuncia, inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale, eliminazione delle attenuanti per il femminicidio, introduzione di nuovi reati come il “revenge porn” e la deformazione permanente del volto: sono tutti passi avanti fondamentali per proteggere le donne e i loro figli.

Una legge che suscita perplessità e opinioni contraddittorie sul termine troppo rigido dei tre giorni,un automatismo che rischia di creare un inutile disagio psicoloogico alla vittima e un appesantimento difficilmente gestibile per gli uffici giudiziari e per le forze dell'ordine.

Se ne parlerà a Saluzzo mercoledì,6 novembre alle ore 17,30

nell'ANTICO PALAZZO COMUNALE.

Interventi di ADONELLA FIORITO, presidente di MAI+SOLE

LAURA ONOFRI Commissione Regionale Pari Opportunità Regione Piemonte

PAOLO ROCCATO medico, Psicoterapeuta, Psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana.(SPI).

Moderatrice ATTILIA GULLINO Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Saluzzo