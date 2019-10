La Valle Varaita pronta a diventare la capitale di sua maestà la Castagna

Fin dalle prime fasi di progettazione della “Castagna – Mostra mercato della Valle Varaita” è stato chiaro l'obbiettivo: unire in un unico spazio (Venasca, “crocevia di Valle”) la ricchezza, la varietà, la bellezza che la Valle Varaita (già) offre. Chi abita il nostro territorio deve poter continuare a farlo, deve poter sviluppare un'economia fortee sostenibile, deve poter “lavorare e vivere sul proprio territorio”: solo un territorio vivo e vissuto può pensare di incanalare movimenti e flussi di residenti temporanei e di visitatori attenti.

Domenica 20 ottobre a Venasca dalle ore 9 ci si concentrerà sul presente e sull'esistente sia per mostrarlo ad un pubblico esterno attento e interessato, sia per creare coscienza, tra gli attorilocali e gli abitanti del nostro territorio, quanto di buono si sta costruendo; prendendo coscienza, la solita affermazione per cui “è difficile l'equilibrio fra i moderni stili di vita e l’ambiente montano”diventa stretta: è sicuramente vera ma non deve essere una scusa, abbiamo delle opportunità, l'equilibrio lo stiamo già trovando.

Dalle attività dell’uomo (agricoltura, allevamento, commercio e artigianato) allo sport e al benessere, dal paesaggio alla cultura, nella speranza che “La Castagna – Mostra Mercato della Valle Varaita” possa essere una prima fotografia, un primo piccolo modello di manifestazione pervalorizzare e promuovere il patrimonio culturale e le conoscenze del proprio territorio.

Sarà una mostra, sarà il momento in cui in un solo giorno, in un solo luogo (Venasca) si puòincontrare la Valle Varaita, sarà socialmente interattiva, si potrà quindi conoscere e interagire congli attori locali, e sarà anche un mercato (con solo attività della Valle Varaita) in cui provare eacquistare prodotti e manufatti della Valle Varaita. Durante la manifestazione il “visitatore” potrà in pochi passi, intraprendere un viaggio alla scopertadell’anima e del cuore pulsante del nostro territorio, attraverso il cibo, i prodotti agricoli,l’artigianato, la cultura, l’arte, la musica e gli sport di montagna.

Al centro ci saranno coloro che con passione ed entusiasmo, tutti i giorni dell'anno, svolgono ilproprio lavoro e creano manufatti o frutti della terra o prodotti trasformati e tutto intorno verrà postauna lente di ingrandimento su alcuni settori vitali della Valle Varaita. Nella piazza grande del paese sarà allestita la “Stra’cibo”: in stile “street food” verranno presentatie cucinati dai ristoratori e produttori della valle alcuni prodotti culinari simbolo del territorio efotografia di ciò che si può trovare oggi risalendo la valllata: da “Le Raviole” al “Patate, Tumin eAiolì”, dai “Salumi” al “Formaggio di Capra”, dal “Pane di Venasca” ai “Biscotti di Venasca”, dalla“Porchetta” alla “Trota Affumicata”, dal “Gelato di Montagna” al “Succo al Mirtillo”, dal “Vino diCostigliole” alla “Birra Artigianale” (l'intero servizio sarà effettutato utilizzando materialecompostabile e biodegradabile).

In un allestimento “ad anello”, dove non c'è un inizio e una fine, ma si è un tutt'uno, si è una Vallataatipicamente “senza fine” si incontrerà uno spazio dove incontrare gli animali, i loro allevatori e iprodotti trasformati che ci offrono: dalle capre nutrite solamente a pascolo alle vacche protagonistedel rinomato “Tumin Dal Mel”, ai cavalli Merens. E ci sarà l'incontro con uno dei settori vitali sia per chi vive che per chi incontra il nostro territorio:lo Sport e le attività in natura, dai boschi alle montagne. Si potrà conoscere, scoprire e interagirecon il “trekking”, la “mtb”, lo “sci alpinismo”, l'”arrampicata su ghiaccio” (la prima cascataarrampicata in Italia fu in Valle Varaita), le “ciaspole”, la “corsa in montagna” (con i simbolinazionali, i gemelli Dematteis), le “slitte trainate da cani”, i “percorsi avventura” (sarà allestito efatto percorrere un ponte a rete sospeso di 15mt).

In collaborazione con le più attive realtà che si occupano giornalmente di musica, tradizioni e cultura, si svilupperanno momenti e spazi dedicati: si incontreranno la musica tradizionale e una "fotografia" delle attività svolte dall'Associazione Culturale “Lu Cunvent”, si osserverà, con il centroculturale Lhi Mestres, l'architettura di Venasca dal medioevo al barocco (visite guidate di 60min alle 9e30 e alle 11, costo a persona 5€, con prenotazione al 3388158675 ), si giocherà con la musica e i suoni insieme a “La Fabbrica dei Suoni” (laboratori gratuiti presso l'ufficio turistico: alle 15 con durata 45min per bambini dai 3 ai 6 anni, alle 15:30 con durata 1h e 30min per bambini dai 6 agl 11 anni, alle 16:15 con durata 45min per bambini dai 12 ai 36 mesi), si potranno ammirare le arpe della Salvi e le si potrà sentir suonare, grazie ai professori dell'Istituto Musicale Valle Varaita (da Irene Munari) in duo con il flauto (Saverio Giri), alle 14, alle 15 e alle 16 (concerti da 30 minuti) presso la Confraternita, si ammirerà la bellezza delle nostre montagna attraverso la mostra fotografica di “Enrico Testa Photos” e si conoscerà l'arte pittorica del contemporaneo varaitino Fausto Nazer. Durante l'intera giornata si incontreranno per le vie del paese i Brass Pepper Band, ance ed ottoni sostenuti dal ritmo incalzante della ritmica.

La Castagna, e il Castagno, potranno ossere osservati anche nel loro habitat naturale, il bosco, percorrendo insieme ad una accompagnatore naturalistico (Giacomo Bergese) e un dottore forestale (Lucio Vaira) parte del "nuovo" sentiero delle "4 chiesette" con partenze dallo stand dell'associazione YEPP Monviso, nei pressi dell'ufficio turistico, ad orari programmati (partenze alle 11 e alle 14e30 con 1he30 di percorrenza – gratuito)La manifestazione sarà adatta alle famiglie, sarà "family frindly", oltre ai già citati laboratori della Fabbrica dei Suoni, all'adrenalinico ponte sospeso, all'incontro con gli animali da allevamento (mucche, cavalli, capre) sarà possiblie giocare con i giochi in legno della Giocolegno di Brossasco,sarà possiblie provare il gioco da tavola PLUF e sarà possibile provare a farsi trainare su una slittadai cani (o dal proprio cane).

Sarà una fotografia, un'occhio puntato su ciò che caratterizza e soprattutto rende “viva” la ValleVaraita, ma sarà animata e interattiva, sarà un incontro di persone, tra e con le persone, gliabitanti, valligiani che risiedono, vivono, curano, “usano”, trasformano e creano la Valle Varaita.