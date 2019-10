Il "Santa Croce” in campo contro le glorie del Torino FC, per festeggiare i 700 anni dell’ospedale di Cuneo.

La "Partita dei 700 anni", già programmata per lo scorso 10 settembre e rinviata a causa del maltempo, è stata riprogrammata per sabato 26 ottobre alle ore 15 sempre presso lo Stadio Paschiero in Corso Monviso - Cuneo.

Nell’ambito dell’evento organizzato dall’azienda ospedaliera e dal Comune di Cuneo in collaborazione con il Toro Club Saluzzo, sarà promossa una raccolta solidale di fondi.