Show cooking dal sapore autunnale all'Open Baladin Cuneo

Secondo appuntamento della nuova stagione di Show Cooking a Open Baladin Cuneo.

Questo pomeriggio alle 18 protagonista l’autunno in Valle Gesso con il Ristorante “La Ruota 2 di Andonno” ed il suo titolare e Chef Andrea Audisio, che cucinerà per gli ospiti un risotto carnaroli classico di Bra con zucca, salsiccia, noci, amaretti ed il cioccolato artigianale del mastro pasticcere Riccardo DePetris, dei ravioli con miscele di farina e riso rossi ai funghi e per finire il castagnaccio, in tema con il fine settimana dedicato alla Festa del Marrone di Cuneo.

Domenica pomeriggio ad Open l’esposizione di quadri dell’artista cuneese Riccardo Balestra, pittore figurativo e conosciuto a livello nazionale.

Tutti gli show cooking sono anche in questa stagione gratuiti, ed è gradita la prenotazione allo 0171 489199, oppure sia dalla pagina facebook che instagram.