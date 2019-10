Cambio di medici a Fossano: cessa il medico di medicina generale e arriva un nuovo pediatra di libera scelta

A seguito alla cessazione dal servizio dal 1° novembre del Dott. Andrea Airaldi, Medico di Medicina Generale, con studio a Fossano in via Galileo Ferraris n. 14, si invitano gli assistiti a recarsi presso gli sportelli polifunzionali distrettuali per effettuare la scelta di un medico tra quelli presenti nell’area territoriale.

Per la scelta del Medico di Medicina Generale occorre presentarsi con i seguenti documenti: Tessera TEAM.

Documento di identità o eventuale delega nel caso di iscrizione da parte di persona diversa dall’avente diritto, con i documenti del delegato e del delegante. Il modulo-delega è reperibile presso gli sportelli o sul sito internet dell’ASL CN1.

Nel caso di minore:

Tessera TEAM del minore.

Documento di identità del genitore/legale rappresentante o eventuale delega nel caso di iscrizione di persona diversa dal genitore/legale rappresentante, con i documenti del delegato e del delegante. Il modulo-delega è reperibile presso gli sportelli o sul sito internet dell’ASL CN1.

E’ inoltre possibile effettuare la scelta utilizzando il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico)

In seguito alla cessazione dal servizio della Dott.ssa Cristina Olivieri pediatra di libera scelta il 1° novembre 2019, gli assistiti in carico alla stessa verranno assegnati alla Dott.ssa Cristina Alpicrovi pediatra di libera scelta con incarico a tempo indeterminato a partire dalla stessa data.

La Dott.ssa Cristina Alpicrovi svolgerà il servizio ambulatoriale nella sede e negli orari sotto indicati:

Via Matteotti n. 13 FOSSANO (accesso in ambulatorio su appuntamento) n. telefonico 370-3341796

LUNEDI’ 14.30 17.30

MARTEDI’ 09.00 12.00

MERCOLEDI’ 14.30 17.30

GIOVEDI’ 09.00 12.00

VENERDI’ 09.00 12.00

Qualora i genitori od i legali rappresentanti degli assistiti intendessero optare per la scelta di un altro medico disponibile è necessario recarsi presso gli sportelli polifunzionali distrettuali, con i seguenti documenti:

Tessera TEAM del minore.

Documento di identità del genitore/legale rappresentante o eventuale delega nel caso di iscrizione di persona diversa dal genitore/legale rappresentante, con i documenti del delegato e del delegante. Il modulo-delega è reperibile presso gli sportelli o sul sito internet dell’ASL CN1.

E’ inoltre possibile effettuare la scelta utilizzando il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico)





Di seguito sedi ed orari degli sportelli distrettuali:

Sportello di Fossano: via Ospedale n. 23 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 tel. 0172 699246

Sportello di Savigliano: c/o Presidio Ospedaliero SS. Annuziata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 tel. 0172719155-0172719481-0172719482

Sportello di Racconigi: via Ospedale n. 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13,15 alle ore 16,00 tel. 01728217704