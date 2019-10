Vezza presenta il ricco programma di incontri dell'Unitre

Si rinnova anche quest'anno, l'appuntamento con le iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo, dell'Unitre di Vezza d'Alba, organizzato dalla Biblioteca in collaborazione con l'amministrazione comunale e rivolto a tutte le persone che desiderano dedicare una parte del proprio tempo libero per coltivare interessi, prendere parte o promuovere iniziative, e soprattutto socializzare e confrontarsi con gli altri partecipanti.





"Anche per questa stagione, auguro un successo all'iniziativa, gradita e apprezzata da un pubblico non solo vezzese - dichiara il sindaco di Vezza d'Alba Carla Bonino -. Ringrazio la bibliotecaria che ha organizzato gli incontri con una vasta offerta formativa e culturale, in questo modo il Comune riesce ad offrire un servizio in più ai cittadini, che trovano nel proprio paese delle lezioni interessanti e costruttive ed un modo per socializzare".

Numerosi gli incontri, da novembre a giugno 2020, attraverso lezioni che spaziano fra varie aree tematiche e momenti di svago. È possibile partecipare a tutte le attività o ad una sola parte del programma proposto, aderendo alla quota di iscrizione annuale proposta a soli 10 euro.

Per dare la possibilità a tutti i cittadini distanti dalla Villa di partecipare alle lezioni, la biblioteca in collaborazione con l’amministrazione comunale Vezzese, grazie l'ausilio dei volontari, mette a disposizione il servizio gratuito di trasporto con il pulmino che, salvo accordi successivi, effettuerà le fermate in piazza San Pancrazio di frazione Borbore e in piazza San Carlo a Borgonuovo, mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni in base all'orario invernale: 14.30 - 16.30 e all'orario estivo: 15 - 17).

Giovedì 24 ottobre alle ore 14,30, prenderà il via il nuovo anno accademico con la presentazione degli incontri e il saluto del sindaco, Carla Bonino, presso la sala dell'ex Refettorio della Scuola Materna, dove si svolgeranno tutte le lezioni. Inoltre, la sala comoda, sarà accessibile anche ai disabili e alle persone con problemi di deambulazione.

Il ricco programma prevede una serie di incontri da ottobre a giugno 2020, tutti i giovedì di ogni mese.





Novembre

7 novembre dalle ore 14,30 alle 16,30 "I personaggi femminili dei suoi romanzi" con Valla Giuseppina

21 novembre alle ore 15 presso la Confraternita San Bernardino "Assurdi, grotteschi esagerati, anche amabili divagazioni (quasi) filosofiche in ordine sparso su un'umanità scomposta" L'evento prevede la proiezione di sequenze editate da film di varia natura ed autori. Ogni sequenza o blocco di sequenze (6 circa) è proceduto da un'introduzione dal critico cinematografico e presidente di Alba Film Festival Mignone Pier Mario.

Dicembre

5 dicembre dalle ore 14,30 alle 16,30 "Come prevenire i rischi e garantire la nostra sicurezza" a cura del Maresciallo Ielo

19 dicembre dalle ore 14,30 alle 16,30 "Tradizioni, canti e poesie natalizie" gli auguri di Natale





Gennaio 2020

16 gennaio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 "Storie di personaghi del Roero e delle Langhe" con Donato Bosca

30 gennaio dalle ore 14,30 alle 16,30 "La consapevolezza passa anche dai piedi: conoscere la riflessologia plantare" con Cinzia Vico





Febbraio 2020

13 febbraio dalle ore 14,30 alle 16,30 "Astrologia - Il viaggio dell'eroe- Archetipi dello zodiaco" con Giorgio Lurgo

27 febbraio dalle ore 14,30 alle 16,30 "Pranzo insieme" per festeggiare il Carnevale





Marzo 2020

12 marzo dalle ore 15 alle 17 " Viaggio nel Sud-Est Asiatico: Thailandia- Cambogia- Vietnam" con Luigi Ferrio e Ugo Sola GIOVEDÌ

26 marzo dalle ore 15 alle 17 "Evoluzione dell'economia politica nel tempo" con Ines Cavelli





Aprile 2020

9 aprile dalle ore 15 alle 17 "I Sentieri dei Frescanti" percorsi alla scoperta di affascinanti e preziosi affreschi risalenti tra il Quattrocento e il Settecento. Con Walter Accigliaro

30 aprile dalle ore 15 alle 17 "La Passione di Cristo, fra narrazione popolare e tradizione sacra" in un racconto emozionante lungo oltre trenta metri di percorso attraverso la visita guidata a Santa Vittoria d'Alba e all'oratorio della Confraternita di San Francesco d'Assisi





Maggio 2020

14 maggio dalle ore 15 alle 17 "Promuovere la salute per mantenersi in forma" con Anna Maria Nuzzi

28 maggio dalle ore 15 alle 17 "Viaggio alla scoperta delle meraviglie del Mondo" con Rino Fassino





Giugno

11 giugno Gita (in località da definire)

Laboratori: "Mani Abili" creatività e manualità, lettura, presso la Casa di riposo "Il Faro"





Per ulteriori informazioni telefonare in Comune al numero: 0173.65022