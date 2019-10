Fitwalking Solidale a Busca: consegnati 9.400 euro alle associazioni

Una sala convegni gremita in Casa Francotto ieri, martedì 15 ottobre, ha reso il giusto merito al Comitato organizzatore, coordinato da Valter Marino e composto da Franca Aimar, Lella Flego, Andrea Pellegrino, Manuela Giuggia, del Fitwalking Solidale Busca nella serata conclusiva dell’edizione 2019 che domenica 15 settembre aveva visto al partecipazione di duemilacinquecento iscritti.



Molte le persone convenute cui il Comitato ha attribuito grande senso di riconoscenza per l’indispensabile ruolo svolto a titolo di volontariato: il Circolo Endas Cuneo Centro, il Lions Club Busca e Valli, che ha organizzato per la seconda volta consecutiva in questa occasione la seconda edizione a Busca dello Strides del Lions, gli animatori dell’oratorio parrocchiale, Ana, Crescere, Comitato di Busca della Cri, Gruppo comunale di Protezione civile Sai Il Tricolore Busca, i due speakers della giornata, Giulio Botto e Giangi Giordano, e il dj Mattia Dutto per un totale di un centinaio di volontari al lavoro nell’organizzazione. Da ricordare i due speakers della giornata, Giulio Botto e Giangi Giordano, e il dj Mattia Dutto. Molti gli amministratori comunale presenti, ad incominciare dal sindaco, Marco , Gallo, che ha elogiato ancora una volta gli ideatori e gli organizzatori e ringraziato gli sponsor della bella iniziativa di solidarietà, ed inoltre gli assessori Ezio Donadio, Diego Bressi, Lucia Rosso, Beatrice Aimar e i consiglieri Elio Campana e Jacopo Giamello.



Invitati anche i presidenti delle associazioni e i dirigenti delle scuole accreditate all'evento, gli insegnanti e gli alunni che hanno realizzato le opere del concorso associato all’evento, i rappresentanti di alcune associazioni di volontariato, e della BCC Banca di Caraglio e Cassa di risparmio di Fossano, i rappresentanti di Assoimprese, che hanno orgniazzato nella stessa giornata la prima edizione di Sbanca il banco, Cristina Giaccardo del Rossana Fotoclick festival che ha avuto grande parte nell’evento, infatti nella stessa giornata è stata inaugurata una parte della mostra in Casa Francotto ed indetto un concorso fotografico nelle scuole.



Anche quest'anno, oltre allo scopo solidale 2019 di sostenere scuole ed associazioni, è stato indetto un concorso per le scuole dell'infanzia e primaria dal titolo “Fit & Walky e il percorso benessere” e per la prima volta un concorso fotografico per le scuole secondarie inferiori premiato da una vera e propria giuria di professionisti.



I singoli gruppi di lavoro che hanno aderito al concorso hanno realizzato magnifiche opere riflettendo sul senso del benessere da tutti i punti i vista. Hanno preso parte questa edizione 5 scuole per l'infanzia e, 3 sezioni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Busca, cui durante la serata sono stati consegnati i premi.



I dati della Fitwalking Solidale 5 sono: 2.486 pettorali e 55 pettorali dog, sono consegnati 9.400 euro dall’organizzazione quale ricavato dai pettorali prenotati da scuole ed associazioni 1.200 euro per il concorso “Fit & Walky” grazie al contributo parziale della Banca Bcc di Caraglio e Saralab, e 1000 euro per il concorso delle associazioni vinto dalla Podistica Buschese grazie anche al contributo della Cassa di Risparmio di Fossano.



Scuole premiate

Le opere premiate sono realizzate nell'anno scolastico 2018/2019

Scuola dell’infanzia

3°Premio 100 €

Scuola dell'Infanzia di Catelletto “IL MANDALA CI FA STARE BENE”

2°Premio 150 €

Scuola Statale dell'Infanzia di Busca – “CAMMINIAMO IN COMPAGNIA E IL BENESSERE VIVAMO IN ALLEGRIA”

1°Premio 250 €

Scuola dell'Infanzia di San Biagio di Centallo – “STARE BENE ALL’ARIA APERTA”

Grazie al contributo della parafarmacia “Del consiglio” sono stati regalati i ghiaccioli fruttosi come 4° premio

4° Premio

Scuola dell’infanzia M.CAVALLO di Piasco “GOCCE DI VITA”



Scuola Primaria

3°Premio 100 €

Istituto comprensivo di Busca le classi prime – “STARE BEN TUTTO L’ANNO.”

2°Premio 150 €

Istituto comprensivo di Busca le classi quarte– “ LA RUOTA DEL VIVERE SANO”

1°Premio 250 €

Istituto comprensivo di Busca le classi quinte– “BUSCA E IL BENESSERE”



Vincitori per il concorso fotografico della scuola secondaria di primo grado (premio 200 euro) sono stati gli alunni della classe 3°E della scuola G.Carducci di Busca con l’opera “#vivisanoperilpianeta”



Novità del 2019 è la preziosa collaborazione con Assoimprese e i commercianti affiliati di Busca, che oltre a donare il pacco gara dog, hanno contribuito a rendere vivace la giornata .con “Sbanca il banco” colorando via umberto di bancherelle spettacoli e tanta gente che passeggiava nel caldo pomeriggio di settembre fino.



L’associazione che ha vinto il bando per il progetto solidale è stata la Podistica Buschese con un’idea sulla riqualificazione dell’area ex capannoni, cui è andato un assegno di 1.000 euro messo a disposizione dalla Cassa di Risparmio di Fossano.



Tutti i contributi scopo solidale 2019 alle associazioni ammontano a 9.400, mentre nella precedente edizione furono 6.800 euro.



Infine, grazie ai numerosi e generosi sponsor, è stato possibile premiare e finanziare un altro progetto, quello presentato dai Volontari dell’Annunziata inerente la ginnastica dolce e riabilitativa.