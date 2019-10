Clavesana: una delegazione dell'amministrazione comunale in visita allo Studio del Maestro Angelo Ruga

Sabato 12 ottobre gli Amministratori del Comune di Clavesana (Sindaco Luigi Gallo, Vice Sindaco Giovanni Bonino e Assessore alla Cultura Luna Ciccone), si sono recati allo Studio del Maestro Angelo Ruga (Torino 1930 – Clavesana 1999) per una visita di cortesia.

Nell'occasione, il Presidente Mauro Baracco ed il Consigliere Fabrizio Fabiani hanno illustrato i lavori di sistemazione eseguiti in questi mesi nella Sede dell'Associazione e per il recupero conservativo e restauro delle opere in essa contenute.

E' stata data ampia informazione anche circa le mostre d'arte dedicate al Maestro Ruga che si sono concretizzate nell'anno in corso e ciò che si sta programmando per il prossimo anno, in occasione del 90° Anniversario della sua nascita.

Il prossimo 26 ottobre, alle ore 16, nella sede sociale di Clavesana si terrà l'Assemblea annuale dei Soci dell'Associazione.