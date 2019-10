Da Savigliano e Fossano a New York per scatenarsi in un tipico sport brasiliano

Sette cuneesi, tra donne, uomini e bambine, a New York a rappresentare uno sport brasiliano...

Può suonare strano, ma è quello che è successo tra il 6 e il 13 ottobre scorsi quando una delegazione della scuola di Capoeira Volta Ao Mundo del maestro Mantena, con sede a Savigliano, si è recata negli Stati Uniti per rappresentare il gruppo italiano in un evento internazionale che si è tenuto a Brooklyn, organizzato dal professor Curu.

La capoeira è lo sport tradizionale brasiliano che si è diffuso rapidamente negli ultimi anni in tutto il mondo, creando un circuito di scuole di diverse associazioni che organizzano periodicamente eventi che diventano occasione di scambio e incontro: uno sport che non ha confini geografici, di età o sesso.

Della delegazione facevano parte Ilaria e Mara Pasinelli di Marene, Federica Baldi di Savigliano, Simona Ricca di Fossano con le due figlie di 11 e 8 anni, Lucia e Anna Giorgis, anche loro piccole atlete di Capoeira, e Silvano Zorniotti di Fossano, accompagnati da alcuni loro familiari.

Una settimana preceduta da 8 mesi di preparazione in palestra, con un piano di allenamenti pianificato dal Maestro Mantena (Gustavo Costa), che oltre all'opportunità di visitare la Grande Mela ha permesso ai capoeristi di frequentare stage, partecipare all'evento “giocando” capoeira e suonando, e anche di conoscere il più anziano maestre vivente, simbolo della capoeira Angola: Mestre Joao Grande.

I prossimi impegni internazionali porteranno a fine ottobre Mantena e due allievi a Tallin (Estonia) per partecipare a una gara internazionale, e poi lo stesso maestro sarà in Tailandia, per un evento del gruppo CVM a cui parteciperà anche Mestre Tubarão, fondatore del gruppo che ha sedi in Svezia, Brasile, Francia, Spagna, Angola e appunto in Tailandia. A novembre è prevista una trasferta a Losanna (Svizzera), per concludere l’anno con Verona e con un evento interno a Savigliano a dicembre.