Scambiarsi opinioni sui libri davanti ad una tisana fumante. A Monta si può, arriva "Libri in circolo"

Leggere l'ultimo best seller, scambiarsi opinioni, consigli, titoli di libri letti, magari davanti ad una tisana fumante in compagnia di persone nuove e interessanti. Tutto questo sarà possibile con "Libri in circolo" la nuova iniziativa ideata e promossa dalla Biblioteca civica di Montà in collaborazione con l'Amministrazione comunale e rivolta ad un pubblico di lettori non solo incalliti, ma anche a chi vuole avvicinarsi alla lettura, ai curiosi e agli appassionati di cultura.

Il primo appuntamento si terrà, venerdì 25 ottobre alle ore 21 presso i locali della Biblioteca, in un ambiente molto friendly proprio come in un salotto, dove a rendere l’atmosfera ancora più accogliente ci sarà un bollitore per preparare una bevanda calda: i partecipanti potranno portare ognuno la loro tisana preferita e la propria tazza da casa, evitando così di utilizzare inutilmente la plastica. A seguire, con cadenza di ogni quindici giorni, si svolgeranno i futuri incontri, per vivere un momento di scambio/incontro tra affezionati lettori che vogliono mettere "metaforicamente in circolo", titoli di libri a loro cari.