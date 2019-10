Due cuccioli e il cane più buono del mondo cercano casa

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano.

Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».



Oggi ripresentiamo tre ospiti che ancora non hanno trovato casa e ne hanno tanto bisogno: un cane adulto e due cuccioli.

Ulivo , è un dolcissimo cagnolino di 5/6 anni, di taglia piccola, molto tranquillo, va volentieri al guinzaglio in passeggiata, ama stare in braccio ed è talmente buono che anche gli altri cani gli stanno sempre accanto: merita davvero una casa ed una famiglia voglia farlo entrare nella propria quotidianità, con amore.

Candido cucciolo tutto bianco e Alain , cucciolo marroncino. Sono arrivati da noi quando avevano circa 2/3 mesi, stanno purtroppo crescendo in canile e questo ferisce davvero il cuore, quindi cerchiamo con urgenza casa e famiglia per loro.



Rifugio Pinco Pallino 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)