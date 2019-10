Grazie ai medici del Santa Croce di Cuneo, “esempio di indiscussa professionalità ed umanità”

Egregio Direttore,

Le scrivo in quanto mi piacerebbe per il tramite del Suo giornale esternare i miei sentimenti di profonda stima e gratitudine nei confronti dei Medici della Medicina Interna dell’Ospedale Santa Croce ed il personale sanitario del reparto di Ginecologia per l’indiscussa professionalità ed umanità dimostrati in occasione della degenza di mia mamma nell’ultimo periodo della sua vita.

E’ stato di grande conforto per noi familiari avere la certezza che fino all’ultimo giorno c’è stata grande attenzione ad ogni necessità rendendo il meno sofferente possibile questo triste periodo.

La ringrazio molto.

Sabrina Incandela