Insediato l'Osservatorio sui fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento

L'organismo lavorerà in collaborazione con la Commissione permanente in materia di legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi. Ne fanno parte undici soggetti in rappresentana di istituzioni, fodazioni, Libera, Ires e Federconsumatori.