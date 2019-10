Saluzzo, sei storie d’impresa del territorio raccontate in un cortometraggio

Video eVISO - Energia all opera con i protagonisti

Sei storie di persone e di imprese: di Revello (Azienda Agricola Giletta e Cascina Melognis), Paesana (la località in quota Pian Munè), Melle (Officina Antagonisti), Frassino (Ristorante La Reis – Cibo libero di Montagna) e Marene (VallCarni). Aziende che lavorano ogni giorno a pochi chilometri di distanza, e con le loro attività stanno avendo un impatto positivo sul mondo che li circonda. Possono essere un esempio per altri e per raccontare un intero territorio.

Giovedì 24 ottobre alle 18 al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo verrà presentato per la prima volta al pubblico il cortometraggio “Energie all’Opera – Alimentare la Passione”, frutto della collaborazione tra APM e il mondo imprese locali.

E’ un breve lavoro cinematografico realizzato dagli allievi del corso di “Tecnico di Produzione Video”, un percorso didattico di 1000 ore, di cui 600 di formazione teorico-pratica in sede e 400 di stage presso aziende del settore, che si è concluso ad agosto ed è culminato proprio con la realizzazione del cortometraggio.

“Quest'anno il compito degli allievi è stato quello di affrontare la sfida di realizzare un cortometraggio completo, partendo da un soggetto e occupandosi di tutte le fasi: la sceneggiatura, lo storyboard, la gestione un piano di produzione, le riprese , il montaggio la sonorizzazione e l’editing finale” spiega Mauro Loggia, responsabile del corso. “Per rendere il lavoro il più possibile aderente alla realtà operativa che gli studenti si trovano ad affrontare sul campo in veste di futuri professionisti, la classe ha lavorato sotto la supervisione dei docenti, ma con la collaborazione di un vero committente esterno”.

La Scuola APM ha coinvolto nel progetto eVISO, partner della Fondazione APM che sostiene finanziariamente i corsi di formazione: la società saluzzese che fornisce energia alle imprese e alle famiglie ha ricoperto il ruolo di committente, suggerendo di raccontare le storie di alcune aziende del Saluzzese e del Cuneese, quali simbolo di sfide nell'ambito dell’imprenditoria locale.

Partendo dai valori comuni individuati tra eVISO e i soggetti del progetto che utilizzano i servizi eVISO quotidianamente, è emerso il tema della passione e della “energia” che questi imprenditori mettono nel fare il proprio lavoro: il risultato è un cortometraggio di quasi 10 minuti che racconta queste storie.

L’ appuntamento è a ingresso libero, ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Saluzzo e di Terres.