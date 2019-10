Savigliano in lutto per la scomparsa del giovane Enrico Toma

Savigliano piange la scomparsa improvvisa del 17enne Enrico Toma.

Il giovane lascia la mamma Claudia e il papà Fulvio - noto commercialista saviglianese - , il fratello Marco e i nonni Lucy, Aldo e Maddalena.

Per onorare la scomparsa di Enrico la Consulta Giovani di Savigliano ha comunicato ufficialmente tramite la propria pagina Facebook l'annullamento della manifestazione "Occitoberfest" in programma per domani (sabato 19 ottobre): "Non è stata una scelta facile perché vanifica l'impegno di questi ultimi mesi, tuttavia pensiamo che non saremmo in grado di garantire l'energia che da sempre contraddistingue i nostri eventi".

Nella serata di oggi (18 ottobre), alle 19, avrà luogo il S. Rosario presso la parrocchia di San Giovanni a Savigliano. L'ultimo saluto a Enrico amici, famigliari e conoscenti tutti potranno darlo domani, sabato 19 ottobre, alle 14.30 nel medesimo luogo.