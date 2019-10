Verzuolo: lunedì si apre la raccolta delle domande per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale

La Giunta del Comune di Verzuolo ha approvato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale.

Si tratta di strutture abitative rese disponibili per i cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione europea o cittadini di uno Stato non aderente all’Unione europea, purchè regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione.

Il bando è rivolto inoltre ai titolari di protezione internazionale, che abbiano la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi nei Comuni dell’Ambito 8.

“Il massimo del 25% degli alloggi che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria conseguente al presente bando – spiegano dal Comune - sarà assegnato ai nuclei appartenenti alle seguenti categorie: nuclei monogenitoriali con prole e giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di due anni”.

Le domande di partecipazione al bando devono essere compilate sugli appositi moduli in distribuzione presso Comune di Verzuolo (Ufficio segreteria) dal 21 ottobre, e non oltre le ore 12 del giorno 20 dicembre 2019.

L'Ufficio segreteria (0175-255110-111) è a disposizione anche per informazioni, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13, il venerdì dalle 8.30 alle 12 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00.

Il bando completo (che elenca requisiti, limiti e modalità di inoltro delle domande nella loro interezza), delibera della Giunta comunale e i modelli dei documenti da presentare (domanda e autocertificazione) sono stati pubblicati sul sito del Comune, nella sezione dedicata alle notizie.