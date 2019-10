Confartigianato protagonista alla Fiera del Marrone con numerose iniziative

Si è inaugurata oggi, venerdì 18 ottobre, con una partecipata cerimonia in Sala San Giovanni a Cuneo, la 21^ edizione della Fiera Nazionale del Marrone.

Confartigianato Cuneo, da sempre partner del Comune di Cuneo nell’organizzazione della rassegna, si conferma protagonista dalla kermesse autunnale con un ricco ventaglio di attività ed iniziative.

"Mostre e fiere, – commenta Luca Crosetto, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo – rappresentano per le aziende importanti occasioni per promuovere i propri prodotti. Inoltre, attraverso la presenza a eventi importanti e radicati sul territorio, la nostra Associazione si impegna non solo dando nuovo impulso all’economia, ma favorisce e incoraggia quella “cultura” dell’artigianato che, assieme alle eccellenze del “made in Italy”, rappresenta un patrimonio che tutto il mondo ci invidia e che deve essere tutelato e promosso nell’interesse del nostro tessuto economico e del territorio".

Laboratori del Gusto (Piazza Galimberti)

“A Scuola di Creatori di Eccellenza” – esclusive lezioni-degustazioni gratuite organizzate da Confartigianato Cuneo alla scoperta dei gusti, dei sapori, delle tradizioni e dei piatti tipici del territorio cuneese. Sabato 19 ottobre - ore 17:00 - Cioccolateria Fagiolo-Peirano - Cuneese Scomposto con Marroni Domenica 20 ottobre - ore 11.00 - Ostu 'd na Vòlta - Gnocchi ai Marroni Prenotazioni in loco oppure on-line www.creatoridieccellenza.it/fiera-del-marrone-a-scuola-di-creatori-di-eccellenza

Autunno da Gustare (Piazza Galimberti)

Confartigianato Cuneo con i suoi “Creatori di Eccellenza”, in collaborazione con Coldiretti Cuneo, propone una ristorazione di qualità, in cui saranno protagoniste le eccellenze autunnali del Cuneese, coltivate e lavorate dai produttori agricoli e dagli artigiani della nostra provincia. È una filiera a Km 0, tutta cuneese, messa al servizio dei consumatori per non rinunciare al cibo buono, sano e gustoso.

Casa della Golosità (Via Roma)

Torna per la gioia dei palati più golosi il padiglione dedicato alle eccellenze gastronomiche del territorio. Che affondino le proprie radici nelle tradizioni cuneesi e piemontesi o che siano frutto di fantasiose creazioni, le prelibatezze presenti nella “casa” rappresentano al meglio l’arte e l’inventiva degli alimentaristi artigiani. Espositori presenti in fiera Confartigianato Imprese Cuneo accompagnerà in fiera circa 70 espositori, dei settori alimentare e manifatturiero, che presenteranno al numeroso pubblico i loro prodotti di alta qualità, espressione delle eccellenze artigianali della nostra provincia e non solo.

Laboratori Artigianali (Piazza Virginio)

Per coinvolgere grandi e piccini e accompagnarli alla scoperta delle meraviglie delle lavorazioni manuali, i maestri artigiani di Confartigianato Cuneo animeranno i laboratori didattici con dimostrazioni e permetteranno a tutti di cimentarsi nella creazione di piccoli oggetti in ceramica e terracotta, coloratissime saponette e deliziosi profumi. Il “sapere” incontra il “saper fare” coniugando così i valori veraci dell’artigianato: impegno, passione, ingegno e creatività.