Prolungata fase di maltempo in arrivo: piogge abbondanti e temperature sopra la media

Una bassa pressione in formazione sulla Spagna manterrà per i prossimi giorni correnti sudoccidentali in quota che porteranno precipitazioni prolungate e diffuse su alcune aree del Nord-Ovest. Temperature che saranno comunque sopra la media del periodo nonostante la prolungata copertura nuvolosa.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 18 ottobre

Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto specie in Liguria dove persisteranno piogge diffuse sul genovese e savonese, in intensificazione in serata anche su ponente ligure. Piogge in serata anche su Alessandrino e ai confini con la Lombardia e sulle zone alpine di confine. Quota neve ancora piuttosto alta e oltre i 2500 m. Temperature massime tra i 18 e i 20 °C. Venti deboli su pianure, fino a moderati meridionali su coste liguri.

Da sabato 19 a martedì 22 ottobre

Cielo quasi sempre coperto ovunque, con piogge diffuse soprattutto su pianure orientali, Alpi Marittime, Alpi settentrionali e Liguria, qui anche con temporali. In queste due ultime zone gli accumuli potranno superare abbondantemente i 100 mm, con alto rischio idrogeologico. Sul resto delle pianure e valle d’Aosta piogge deboli/moderate discontinue a causa dell’ombra pluviometrica. Fine fase di maltempo prevista nella giornata di martedì.

Temperature che nonostante il maltempo si manterranno sopra la media del periodo anche se con escursione diurna ridotta. Per cui ci aspettiamo minime sempre oltre i 10 /14 °C, e massime tra i 16 e 20 °C.

Venti sempre meridionali deboli/moderati sulla Liguria, assenti o deboli settentrionali su aree di pianura

Da mercoledì 23 ottobre

Condizioni in temporaneo miglioramento, ma ci attendiamo una nuova fase perturbata tra giovedì e venerdì, ancora da valutare nei dettagli. La costante resta l’innalzamento termico dovuto alle correnti sudoccidentali.

Previsioni locali

Cuneo

Savona

