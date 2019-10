L’isola di Pietro 3: cosa vedere in TV

Grazie al blog https://www.pianetadonne.blog possiamo sapere in anticipo cosa vedere in tv giorno per giorno. Si tratta di un blog dedicato a diversi argomenti particolarmente interessanti, tra cui i programmi tv della serata, la salute o la gastronomia.

Cosa vedere stasera

Tra i programmi più interessanti stasera in tv di certo molti saranno in attesa della fiction l’isola di Pietro, giunta ormai alla sua terza serie. Si tratta di una serie tv completamente italiana, trasmessa a partire dal 24 settembre 2017 su Canale 5. Anche la terza stagione sarà sul medesimo Canale ed è particolarmente attesa da numerosi telespettatori. La seconda stagione è infatti terminata l’ormai lontano 25 novembre 2018, quindi gli appassionati sono già in fermento da quanto, il giorno successivo alla trasmissione dell’ultima puntata, è stata annunciata la produzione della terza stagione.

Personaggi e interpreti

La passione del pubblico per l’isola di Pietro deriva senz’altro dal fatto che tra i personaggi principali troviamo Pietro Sereni, interpretato da Gianni Morandi, un attore/cantante da sempre tanto amato dal pubblico italiano. La trama si dipana partendo proprio dal personaggio interpretato da Morandi, che di professione è pediatra all’ospedale di Carloforte. Altra interprete amata dal pubblico è Chiara Boschetti, che nella fiction è la figlia del dottor Sereni, Elena. Pietro, vedovo da molti anni, è un soggetto fortemente dedito al proprio lavoro, che riesce a creare con i piccoli pazienti un forte legame empatico. Tutti i giovani pazienti del dottor Sereni lo adorano, così come il personale dell’ospedale.

Le prime stagioni

Nel corso della prima stagione il pubblico ha imparato a conoscere Pietro Sereni e il luogo in cui lavora, l’Isola di San Pietro, in Sardegna. La figlia Elena è invece vicecommissario della Polizia di Stato, vive a Milano e sta valutando di trasferirsi a Londra. Un incidente sulla spiaggia di Carloforte diviene il momento di incontro tra padre e figlia. Su questo incidente che coinvolge alcuni giovani si dipana la trama della prima serie, la seconda è dedicata a Pietro e alla sua rinata famiglia, composta dal dottore e dalla figlia, che insieme a lei porta il compagno e la nipote di Pietro. Entrano a far parre del cast anche Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis, aggiungendo ulteriori spettatori ad una fiction che aveva già mietuto successi nel corso della prima stagione. Come abbiamo detto, la seconda serie ha avuto termine a fine novembre 2018, quindi i fan sono in trepidante attesa.

Le terza stagione, qualche anticipazione

Anche nel corso della terza stagione sarà Gianni Morandi il protagonista indiscusso della fiction l’isola di Pietro. Durante la prima puntata Elena e la figlia Caterina torneranno a Carloforte da un viaggio negli USA, con grande commozione da parte di Pietro. Entreranno a far parte del cast Francesco Arca, nei panni di Valerio Ruggeri, un collega di Elena, oltre a Francesca Chillemi e Caterina Murino. Scopriremo che il soggiorno negli USA è servito per sottoporre Caterina a un delicato intervento agli occhi, dall’esito ancora incerto. Nel corso della prima puntata Pietro si comporterà da eroe, salvando una neonata da un incendio.