Perché amano l’Italia?

L’Italia è uno dei luoghi più popolari del pianeta per i turisti. Ogni centimetro del territorio italiano è ricolmo di bellezza, cultura, cibo delizioso e naturalmente Storia. Dalle acque incantevoli della Sardegna alle colture vinicole del Piemonte, sono milioni i visitatori stranieri che ogni anno visitano il Belpaese.

Il mio problema è che sono italiano, ed è sempre difficile per un nativo notare la bellezza del proprio Paese. Mia madre mi ha suggerito di provare a vedere l’Italia nella stessa maniera in cui la vede il resto del mondo. E forse, in questo modo, potrò imparare ad amare il mio Paese come lo amano gli stranieri.

Pertanto, decido di visitare Firenze e di camminare per le strade della città allo scopo di incontrare dei turisti stranieri. Il mio scopo è quello di trovare qualcuno che possa aiutarmi ad apprezzare il mio paese allo stesso modo dei turisti provenienti dall’estero. Il che significa che devo trovare uno straniero con cui parlare. A Firenze gli stranieri sono ovunque. Ma io non voglio un semplice turista, impegnato a fotografare ogni monumento. In realtà, non nemmeno io con esattezza chi sto cercando. Ma in qualche modo, nel giro di poche ore, lo trovo.

In un bar sulle rive dell’Arno, incontro un uomo intento a scrivere su un diario. A giudicare dal suo modo di vestire, mi appare evidente che non sia italiano. Dal colore della sua pelle, direi che possa essere arabo, indiano o nordafricano. Ciò che cattura la mia attenzione è un libro sul suo tavolino che reca impresso il nome di Dante. Il libro è vecchio e consunto, pertanto è ovvio che quest’uomo lo ha letto e riletto per anni.

Mi avvicino e mi presento. Lui mi sorride e si presenta con il suo nome: Angel.

Angelo? “No,” mi corregge. “Mi chiamo Angel.”

Gli domando se quello sia il suo vero nome, e lui dal suo cellulare mi mostra il suo profilo Facebook. Dice la verità. Angel Mehta, 36 anni, un imprenditore di Toronto, Canada.

Gli domando come mai sia in visita in Italia.

“Sto provando a comprendere quest’uomo”, mi risponde ridendo, sollevando il libro su Dante Aligheri.

Gli chiedo di dirmi altro. Cosa ci fa qui? Ha portato la sua famiglia con sé? Quali alter città italiane ha in programma di visitare?

“Vengo sempre da solo. Normalmente la settimana del mio compleanno. Firenze è la mia città preferita, dunque questa volta ci rimarrò una settimana intera. Mi piace andare in giro per le strade, fermarmi in un bar a caso a bere vino o anche solo a osservare la gente.”

E le attrazioni turistiche? I musei? Non le piacciono?

“No. Mi tengo alla larga da queste cose. La gente ossessionata dale attrazioni turistiche non riesce a cogliere lo spirito di questo paese. Io vengo qui perché mi piace la sensazione che emanano le strade, gli odori dei negozi, i colori e il modo in cui sono scritti i cartelli stradali. Sono assolutamente felice di non fare altro che scrivere il mio diario e prendere nota di tutto. C’è qualcosa dell’Italia che mi attrae e che non so spiegare. Un giorno verrò a vivere qui, dentro di me lo so da dieci anni.”

Capisco che non ha più voglia di parlare. Vuole solo tornare a scrivere sul suo diario e pensare a Dante. Per me va bene così. Per alcuni minuti, questo insolito e appassionato uomo d’affari canadese è stato in grado di aiutarmi a sentire la sua stessa passion per l’Italia. E per oggi è abbastanza.