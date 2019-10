A Cherasco la mostra di falsi d'autore del gruppo Desperate Housewives

Sabato 26 ottobre , nella chiesa di San Gregorio, a Cherasco, apre i battenti una nuova mostra: "MaMA, da Madrid a Manta 600 anni di falsi d'autore".

In esposizione tornano le tele delle "Desperate Housewives". Il gruppo è nato sotto la guida di Carla Romano ed è composto da amiche che si cimentano in falsi d'autore.

A Cherasco si potranno ammirare le opere di due grandi cicli pittorici. Ci sarà la famosa "Guernica" di Pablo Picasso, il cui originale è esposto al museo Reina Sofia di Madrid, ma anche opere del ciclo pittorico degli Eroi e delle Eroine della Sala Baronale del castello della Manta.

"È con grande curiosità che attendiamo questa nuova mostra - commenta il vicesindaco Claudio Bogetti -. Cimentarsi in falsi d'autore non è sicuramente facile e abbiamo già potuto ammirare negli anni scorsi la bravura di queste artiste. Sono sicuro che anche in questa occasione le opere sapranno stupire ed essere all'altezza delle aspettative".

La mostra sarà visitabile, ad ingresso libero, fino al 10 novembre il sabato dalle 16 alle 18.30 e la domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30.

L'inaugurazione sarà sabato 26 ottobre alle 16.30.