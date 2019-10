A "Ferruccio Civra", noto musicologo e sacerdote, la 3° edizione della Rassegna Corale di Sommariva del Bosco

"Una manifestazione importante giunta alla sua 23° edizione, che vede da tre anni il concerto dedicato a Ferruccio Civra, noto musicologo e sacerdote, che ha svolto il suo ministero nella piccola frazione per ben 47 anni. Il suo prezioso lascito di materiale musicale - spiega Giovanni Maina assessore al Comune di Sommariva del Bosco - è ora conservato nella Sala della musica Feruccio Civra di Sommariva Bosco ed utilizzato per serate di divulgazione ed ascolto condotte dal prof. Claudio Chiavazza, direttore del Coro Maghini"

Dalla sua prima edizione, era l'anno 2006, il concerto corale, che si svolge a Sommariva del Bosco in occasione della Festa patronale dei Gabrielassi, ha ospitato una ventina di Cori, portando in questo piccolo borgo molti appassionati e conquistando un posto di rilievo tra le rassegne canore della nostra Regione.

L'appuntamento si rinnova anche quest'anno, sabato 19 ottobre, alle ore 21, con la 3° edizione della Rassegna Corale dedicata al ricordo del sacerdote e musicologo Ferruccio Civra, che per tanti anni, nella quiete dei Gabrielassi, affiancò alla cura delle anime lo studio della sua amata musica.

La rassegna Corale "Ferruccio Civra, si terrà nella splendida chiesa barocca della piccola frazione con il Coro femminile “Tre Valli” di Venaria Reale (To) e del Coro “Noi Cantando” di Cossato (Bi).

A seguire, un abbondante rinfresco, offerto dalla “Valery” di Lorenzo Demichelis, dai panifici sommarivesi di Aldo Chiesa e di Rimondotto con vino della ditta “Battaglio” di Vezza D’Alba.

Il concerto, patrocinato dalla Regione Piemonte e dai Comuni di Sommariva Bosco e Caramagna Piemonte, fa parte della Rassegna Itinerante “Decantare”, promossa ed organizzata dall’Associazione Cori Piemontesi.

Il Coro Femminile “Tre Valli” nasce nel 2010 per iniziativa del maestro, Giovanni Piscitelli, con le coriste del disciolto Coro CAI “P. Daviso”. In pochi anni partecipa a numerose rassegne, soprattutto in Piemonte, ma anche in Francia e in Germania. Il suo repertorio è costituito da canti popolari e brani d’autore.