Cuneo: alla Casa del Quartiere Donatello tre appuntamenti gratuiti con storie... "dal libro al film"

Nell’ambito del progetto "Periferie al centro", le biblioteche per bambini e ragazzi di Cuneo in collaborazione con la Casa del Quartiere Donatello organizzano la proiezione di 3 film per bambini e ragazzi tratti da capolavori della letteratura per ragazzi.

Si comincia sabato 26 ottobre alle 17 con:

- "Hugo Cabret" di Martin Scorsese, tratto “La straordinaria invenzione di Hugo Cabret” di Brian Selznick

Hugo Cabret è un bambino orfano che vive nei meandri della stazione di Parigi. Hugo sogna di riparare l’automa rotto che il padre gli aveva lasciato prima di morire. Per farlo ha in mano solo un taccuino pieno di complicate istruzioni… Ce la farà?

Il film, diretto da uno dei grandi maestri del cinema, Martin Scorsese, si è aggiudicato 5 statuette ai Premi Oscar del 2012. Il film è ispirato al libro capolavoro di Brian Selznick “La straordinaria invenzione di Hugo Cabret”, un romanzo dove le parti testuali si alternano a meravigliose pagine illustrate, che arricchiscono la parola scritta integrandola e completandola.

Si prosegue poi sabato 9 novembre alle 17 con:

- "Fantastic Mr.Fox" di Wes Anderson, tratto da “Furbo, il signor Volpe” di Roald Dahl

Tre terribili fattori, Olio, Lupino e Pertica, vogliono punire il Signor Volpe che, per sfamare la propria famiglia, ruba loro polli, oche, tacchini etc. Lo attendono quindi fuori dalla tana con i fucili, determinati a farlo fuori per sempre. Ma le volpi, si sa, sono furbe, e il piano che escogiterà il Signor Volpe sarà esilarante, ingegnoso e sorprendente.

Il film di Wes Anderson, che utilizza la tecnica dello stop motion, è un libero adattamento del racconto “Furbo il Signor Volpe” del grande maestro della letteratura per l’infanzia Roald Dahl.

La rassegna si concluderà sabato 23 novembre alle 17 con:

- "La città incantata" di Hayao Miyazaki, ispirato a “Il meraviglioso paese oltre la nebbia” di Sachiko Kashiwaba

Chihiro non sopporta l'idea di traslocare e di perdere i propri amici, ma non può fare niente per impedirlo. Proprio quando la famiglia è in viaggio verso la nuova casa, il padre imbocca una strada sterrata che termina davanti a un tunnel misterioso. Chihiro sconsiglia ai genitori di attraversarlo, ma…

La fiaba visionaria di Hayao Miyazaki ha vinto il Premio Oscar nel 2003 come miglior film d’animazione e l’Orso d’Oro al festival di Berlino nel 2002. È considerato uno dei migliori film di sempre. È ispirato al romanzo della scrittrice giapponese Sachiko Kashiwaba “Il meraviglioso paese oltre la nebbia”.

L’ingresso alle proiezioni è gratuito fino ad esaurimento posti.