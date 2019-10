Da Forlì a Fossano: arriva la compagnia dell’Anello per il premio Giovanni Mellano

Martedì 22 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena, nell’ambito del Folle d’Oro, premio Giovanni Mellano, organizzato dall’associazione Corte dei Folli, “Il funerale di papà” della Compagnia dell’Anello di Forlì, spettacolo di Francesco Lezza per la regia di Francesco Lezza e Matteo Celli.

Daniel ha tutte le intenzioni di celebrare per suo padre Philip un degno funerale. La famiglia e gli amici più cari si riuniscono così, per dare l’estremo saluto al defunto. Mantenere un’atmosfera civile, però, si rivela compito piuttosto arduo: Robert, famoso scrittore e fratello di Daniel, preso dalla sua carriera e dalla sua vita agiata, trascura da sempre la famiglia di origine, ma il giorno delle esequie, non perde occasione per ricoprire il ruolo di star della situazione e attirare tutte le attenzioni su di sé innervosendo il fratello. Come se non bastasse, Daniel si ritrova a dover gestire in maniera discreta (c’è pure un funerale da celebrare), tutta una serie di episodi imbarazzanti che vedono coinvolti i vari membri della famiglia, trasformando così un giorno di lutto in un assurdo susseguirsi di equivoci e paradossi. E questo è nulla rispetto al segreto celato da Carl, il misterioso uomo col turbante intervenuto alla funzione, ma che nessuno sembra conoscere…